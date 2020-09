Danuta Martyniuk żąda ZWROTU pierścionka zaręczynowego od byłej synowej: "To PONAD STULETNIA pamiątka"

Bombel 6 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

Zasada dobrego wychowania (ale skąd p. Danka ma to wiedzieć?) mówi, iż pierścionek zaręczynowy oddaje się wtedy i tylko wtedy, gdy zostaną zerwane, odwołane, unieważnione ZARĘCZYNY. Natomiast po ślubie, pierścionek należy już do żony. To że ten bęcwał synek p. Danki doprowadził do rozwodu, to osobna historia i nie oznacza oddawania pierścionka i obrączki.