Gwiazdy na 20-leciu Fundacji Goldie Hawn i MindUP

W 2003 roku założyła The Hawn Foundation, której misją jest dostarczanie dzieciom narzędzi i zasobów niezbędnych do rozwijania inteligencji emocjonalnej oraz poprawy zdrowia psychicznego. Stworzony przez nią program Mind Up łączy elementy treningu uważności oraz współczucia. Dotychczas skorzystało z niego około 6 milionów dzieci na całym świecie, dzięki czemu Goldie Hawn jest szanowanym głosem w dziedzinie zdrowia psychicznego i edukacji. Z okazji jego 20-lecia odbyła się specjalna gala, na której zjawiły się największe gwiazdy Hollywood oraz rodzina Hawn - córka Kate Hudson, syn Oliver Hudson oraz partner Kurt Russell. Z pewnością największym zaskoczeniem było pojawienie się dawno niewidzianej Fergie.