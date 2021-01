Książę William i Kate Middleton mają NOWEGO PUPILA. "Cała rodzina jest nim oczarowana"

Pod koniec listopada ubiegłego roku przygnębiona rodzina księcia Williama poinformowała o stracie ukochanego pupila. Za tęczowy most przeszedł 9-letni cocker spaniel Lupo .

Lupo miał wyjątkowe miejsce w sercach Cambridge’ów. Kate dostała go od brata, Jamesa Middletona , jeszcze zanim na świat przyszedł pierwszy syn jej i Williama . Lupo był więc mocno związany z rodziną - towarzyszył jej, gdy rodziły się kolejne dzieci: George, Charlotte i Louis .

Z przykrością zawiadamiamy, że w miniony weekend odszedł nasz drogi pies Lupo. Był sercem naszej rodziny przez ostatnie 9 lat, będzie nam go bardzo brakować - napisali.

Byli załamani śmiercią Lupo, a ich ból zrozumie każdy, kto pożegnał kiedyś psa - mówił informator The Mail on Sunday. Jednak zanim odszedł Lupo, w ich domu pojawił się nowy pupil. Mieli nadzieję, że młodszy pies będzie dla Lupo dobrym towarzyszem, doda mu życia i energii.

Pies, który trafił do rodziny, pochodzi z hodowli Jamesa Middletona i jest szczeniakiem siostry Lupo, Luny. W wyborze pupila czynny udział brały dzieci Williama i Kate - to one miały ostatecznie zdecydować, który piesek pojedzie z nimi do domu.