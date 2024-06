Rodzina miliarderów SKAZANA za wyzysk służby. Pracownikom kazano spać w piwnicy i płacono GROSZE

Mia 30 min. temu zgłoś do moderacji 20 1 Odpowiedz

Wykorzystajcie takie wiadomości nie do atakowania takiej czy innej nacji, ale do zapoznania się z charekterem współczesnego niewolnictwa. Świadomość, jak łatwo wpaść w łapy przemytników może kiedyś uchronić Was lub Waszych bliskich przed takim niebezpieczeństwem. Zawsze to wydaje się być w porządku, do czasu, aż kończycie bez paszportu, w obcym kraju, bez pieniędzy i telefonu. W Polsce mamy mnóstwo ofiar handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa, w fabrykach, gastronomii, handlu, hotelarstwie...