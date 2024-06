93-letni Rupert Murdoch wziął PIĄTY ŚLUB! Nowa żona miliardera była wcześniej związana z oligarchą (FOTO)

93-letni miliarder wziął ślub. To jego piąta żona

Życie prywatne Ruperta Murdocha i jego nowej żony

Przypominamy, że to już piąty ślub Murdocha. W 1956 roku poślubił Patrycję Booker, w 1967 roku Anne Tõrv, w 1999 roku jego żoną została Wendi Deng, zaś w 2016 roku powiedział "tak" Jerry Hall - byłej żonie Micka Jaggera. Ze swoimi żona miliarder doczekał się łącznie szóstki dzieci. Żukowa z kolei jest byłą żoną Aleksandra Żukowa - magnata naftowego i byłego agenta KGB. Eksmałżonkowie doczekali się wspólnie córki Darji. 42-latka to była modelka, filantropka i przedsiębiorczyni, która, co ciekawe, wspólnie z Wendi Deng (byłą żoną Murdocha) inwestuje w serwis internetowy Artsy. Oprócz tego prowadzi portal plotkarski Spletnik.ru i razem z Christiną Tang ma firmę odzieżową Kova & T. Do 2017 roku była żoną Romana Abramowicza, z którym doczekała się dwójki dzieci. Aktualnie jest żoną Stavrosa Niarchosa, z którym ma syna.