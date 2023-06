Rodzina uwięzionego w łodzi miliardera jest wściekła za OPÓŹNIENIE akcji ratunkowej. Poszukiwania rozpoczęły się dopiero 8 godzin po zniknięciu Titana...

Madzik88 przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To skoro ta kuzynka jest wsciekla,ze inni ludzie narazaja zycie zeby probowac uratowac milionerow czy miliarderow ktorym zachcialo sie przygod i zwiedzania i to na wlasne zyczenie to czemu nie wynajela prywatnych sluzb albo sama nie poplynela ich szukac? Musieli sie liczyc z tym ze moze cos pusc nie tak zwlaszcza ze teraz wychodzi co to byla za lodz i ile wyszlo mankamentow, nie robili nic na sile a teraz pretensje ze ktos nie rzucil sie ich ratowac narazajac wlasne zycie bo oni mieli zachcianke