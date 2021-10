Rodzina zmarłego od kuli w 1993 roku Brandona Lee komentuje tragedię z udziałem Baldwina: "NIKT NIE POWINIEN BYĆ ZASTRZELONY NA PLANIE"

Nela 20 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Jeśli aktor używał rekwizytu, to wydarzyła się ta tragedia zupełnie nieumyślnie, ogromna tragedia dla osoby, która zmarła, jej rodziny i, dla tej, której przebywa w szpitalu aczkolwiek aktor do końca życia będzie żyć z poczuciem winy co jest ogromna trauma dla niego. A jest to bardzo miły i fajny człowiek, z którym miałam okazje rozmawiać w Londynie .