Rodzina zmarłej makijażystki gwiazd nie wierzy w samobójstwo. Matka ujawnia: "Moja córka bała się swojego byłego chłopaka"

Mam dwie koleżanki z podobnymi sprawami, na szczęście bez zabójstw na końcu sprawy. Jedna spotykała się z żołnierzem, jak go rzuciła to wykorzystywał wszystko co mógł by ją śledzić, gnębić I ciągle o sobie przypominać, że ona jest jego kobietą. A policja udawała że nie widzi, bo nie będą się paprac z wojskiem. Druga trafiła na manipulanta, wyszło że miał dwie kobiety jednocześnie, ale myślisz że zapadł się że wstydu pod ziemię? Skad, też przychodził, pisał, dzwonił, żyć nie dawał, a to żeby wróciła, a to że jest ostatnią k... Na policję nie dało się zgłosić bo stwierdzili że zbyt mała częstotliwość by uznać to za nękanie, a gróźb karalnych też nie było. W obu przypadkach w końcu im się znudziło, ale mogło się skończyć jak w tej sprawie.