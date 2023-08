Roger Salla składa urodzinowe życzenia Karolinie Pisarek, publikując jej zdjęcie W BIELIŹNIE. "Już się nie otaczasz toksycznymi osobami" (FOTO)

Karolina Pisarek była finalistką piątej edycji programu "Top Model". W wyścigu o pierwsze miejsce 18-latka przegrała z Radosławem Pestką, jednak to właśnie jej udało się zawojować w świecie modelingu. Od zakończenia programu życie Karoliny bardzo się zmieniło. Współpracowała z najpopularniejszymi markami, kilkukrotnie znalazła się w rankingu 100 najpiękniejszych twarzy świata, a także uzyskała tytuł Najlepszej Polskiej Modelki.

Od ponad roku Karolina jest szczęśliwą żoną niejakiego Rogera. Ich ślub zorganizowany za ponad milion złotych odbił się w show biznesie głośnym echem - zaczęło się od programu telewizyjnego poświęconego przygotowaniom modelki do tego wyjątkowego wydarzenia. Na uroczystości zjawiła się cała śmietanka towarzyska, a laństwo młodzi swoje świeże małżeństwo zapieczętowali wspólną okładką w gazecie.

Mąż Karoliny Pisarek świętuje jej 26. urodziny wyjątkowym zdjęciem i wymownym komentarzem

16 sierpnia 2023 roku Karolina Pisarek-Salla świętuje 26. urodziny . Z tej okazji mąż modelki pokusił się o oficjalne złożenie życzeń za pośrednictwem Instagrama, dając do zrozumienia, że to u jego boku w końcu doznała prawdziwego szczęścia.

Miłości, życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin! Życzę Ci, żebyś spełniła wszystkie swoje marzenia, nawet te, które wydają się być absurdalne i nieosiągalne, bo jak ktoś ma je spełnić, to właśnie ty! Tym bardziej, jak nie otaczasz się już toksycznymi i niewdzięcznymi osobami! Jesteś wzorem do naśladowania i wielką motywacja dla mnie. Zawsze walcz o swoje i wiedz, że stoję za Tobą murem na zawsze. Wybrałem to zdjęcie, bo uwielbiam wiedzieć Cię szczęśliwą, uśmiechniętą i nie ma dla mnie nic ważniejszego na tym świecie - napisał.