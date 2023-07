Karolina Pisarek sprawiła sobie torebkę od Prady po tym, jak musiała spędzić NOC NA ULICY w Chinach: "Ma dla mnie wartość SENTYMENTALNĄ"

Mimo że Karolinie Pisarek nie udało się wygrać "Top Model", to bezsprzecznie zdobyła sporą rozpoznawalność w show-biznesie. Modelce nie tylko udało się zostać pełnoetatową celebrytką, ale jeszcze na fali popularności wziąć udział w kilku programach telewizyjnych. Można było ją podziwiać między innymi w "Twoja twarz brzmi znajomo", "Taniec z gwiazdami" czy w "Azja Express".

Karolina Pisarek wspomina noc na ulicy w Chinach

Modelka opowiedziała, że wracała z podróży służbowej z Japonii do Chin, gdzie miało czekać na nią miejsce w hotelu. Po tym, jak dotarła w środku nocy na miejsce, okazało się jednak, że jest on zamknięty, a agencji pomyliły się daty noclegu. Modelka nie miała się gdzie podziać i pozostało jej czekać do rana. Zaszyła się między budynkami.