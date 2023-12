Rok po śmierci Aarona Cartera życie straciła jego siostra. Bobbie Jean Carter miała zaledwie 41 lat

Przykre 37 min. temu zgłoś do moderacji 54 1 Odpowiedz

Jakie to musi być uzależnienie że ludzie wybierają to zamiast dzieci, rodziny. Weszłam kiedyś na profile dziewczyny uzależnionej, piękna, młoda i już też nie żyje i tam tyle komentarzy było osób które też są uzależnione. Szkoda że człowiek sięga po coś takiego wiedząc już co to robi z człowiekiem :(