Przyjaciel Aarona Cartera zdradza, jak wyglądały jego OSTATNIE DNI ŻYCIA: "Strasznie schudł. Nie zachowywał się normalnie"

Sama mam bliskiego przyjaciela narkomana. Dlugo byl trzeźwy. Myślałam, że to będzie trwało. Niestety wrócił niedawno do narkotyków, próbowałam mu pomóc ale on mnie ciągle odtrąca, wręcz mnie nienawidzi ze przeszkadzam mu w życiu (czyt. w ćpaniu). Na trzeźwo cudowny, ciepły człowiek, którego towarzystwo uwielbiałam. Zawsze mogłam na niego liczyć a teraz płakać mi się chcę na myśl, że nijak nie mogę mu pomóc. Jest agresywny, opryskliwy, wulgarny. Po prostu kompletnie inny facet. Na własnym przykładzie widzę, że jak uzależniony sam nie chce pomocy to można stawać na rzęsach a i tak to nic nie da. Najwyżej się oberwie od najbliższego człowieka, który ma cie za wroga bo nie dajesz mu w spokoju się naćpać. Bardzo to smutne. Mnie aż wszystko fizycznie boli od tej beznadziejnej sytuacji. Tracę kogoś kogo kocham całym sercem i tylko mogę na to patrzeć