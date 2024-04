Roksana Węgiel i Kevin wzięli ślub w tajemnicy? WYMOWNE, co powiedział tata 19-latki

dzieciaty 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Bogata powinna brac bogatego, a nie grubego rozwodnika i to biednego,starszego. jak starszy to tylko milioner i wtedy rozumiem, nie ma znaczenia czy gruby czy rozwodnik. ten Mglej miał kościelny z poprzednią żoną czy nie? wydaje mi sie ze miał, kazdy młody bierze koscielny tymbardziej ze on był młody więc kościelny miał napewno. Roxi otworzy oczy ale jeszcze nie teraz. narazie to młoda dziewczyna szukająca opiekuna, wsparcia, towarzysza,a ze trafiła na rozwodnika z dzieckiem?....czas pokaze. Kościelny pewnie chciałaby ,ale czy bedzie?