Roksana Węgiel GORZKO o początkach kariery: "Ludzie myśleli o mnie nie jako o artystce, która ma pomysł na siebie tylko o PRODUKCIE"

Można nie lubić Sanah ale wspominam o niej bo blisko wiekowo. Już prędzej bym napisała " no ok spoko" jak by ktoś powiedział że Sanah jest artystką. No tak jest , ona faktycznie tworzy. Nie czepiając się co. Tworzy o ma scenie też robi show, artystka to jest doda bo też nie tylko śpiewa ale naprawdę tworzy ....i wiele innych Polskich Artystek. No ale Roksanie o artystki to jeszcze ...jeszcze.. może zamiast się wywyższać jak by została z poprzednią wytwórnia która ja chyba sama odrzuciła w końcu tak ? Oni bardzo dobrze nią kierowali. Teraz to niestety księżniczka nie tworzy tylko jest promowana. Widać viki Gabor nie ma aż tak bogatych rodziców czy chłopaka by ją tak promowano.