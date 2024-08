Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie kościelnym. Oto, jak się POZNALI! "To była miłość od pierwszego wejrzenia"

Historia miłości Roxie Węgiel i Kevina Mgleja to gotowy scenariusz na romantyczny film. Świeżo upieczeni małżonkowie poznali się w... pracy. Piosenkarka oraz starszy od niej o 8 lat producent na początku znajomości byli współpracownikami. Swego czasu ukochany 19-latki w rozmowie z redakcją "Świata Gwiazd" przyznał, że było to uczucie od pierwszego wejrzenia.

Historia miłości Roxie Węgiel i Kevina Mgleja

Czuję takie ciepło w sercu. To jest mega urocze i faktycznie tak było. To była jakaś nieopisana chemia między nami. Ja nie sądziłam, że kiedykolwiek będę w stanie pracować z osobą, którą kocham, bo zawsze miałam takie podejście, że tak się nie da z nikim dogadywać, a tutaj się okazuje, że jednak się da. Pisanie piosenek to są emocje. Nam się cudownie razem współpracuje, ja uwielbiam pracować z Kevinem. No idealnie jest - wyznała Roksana.