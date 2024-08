Roksana Węgiel i Kevin Mglej WZIĘLI ŚLUB kościelny!

Alicja 42 min. temu zgłoś do moderacji 264 8 Odpowiedz

19 latka to jednak dziewczynka jeszcze. Ślub to dojrzała decyzja i powinno się ją podejmować jak człowiek jest starszy i mądrzejszy. Na ten moment jest zaślepiona człowiekiem, który owinął ją sobie wokół palca. Normalne dziewczyny w jej wieku to szykują się do rozpoczęcia studiów. Potem mają czas na szukanie męża.