Roksana Węgiel i Kevin Mglej obściskują się na trawie w drogich butach i identycznych sweterkach. Urocze? (FOTO)

Nowa fryzura chyba szybko znudziła się Roksanie. W weekend piosenkarka przybyła do studia "Dzień Dobry TVN", promując swój album. Na ten dzień 18-latka wybrała lawendową stylizację, do której dobrała torebkę w tym samym kolorze. Nawet obudowa do telefonu była dopasowana do stylizacji. Jednak największą uwagę przykuła fryzura wokalistki. Roxie uczesała się w dwa kucyki, do których doczepiła sztuczne włosy.