Roksana Węgiel i Kevin Mglej zdradzili, jakie prezenty ślubne dostali. Zaskoczeni?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej powiedzieli sobie sakramentalne "tak" pod koniec sierpnia 2024 roku. Ślub kościelny pary okrzyknięto jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń roku, a ceremonia była utrzymana w tajemnicy do ostatniego momentu. Na szczęście, dzięki zaproszonym gościom, wśród których znaleźli się m.in. Maffashion i Ola Nowak , już chwilę po opuszczeniu kościoła przez parę młodą mogliśmy zobaczyć pierwsze zdjęcia.

Gdy zaprosiłam Marylę, to powiedziała mi, że gra koncert. Ja to totalnie rozumiem, bo sama nieraz musiałam różne uroczystości opuścić, przez to, że są zobowiązania -wyjaśniła Węgiel w rozmowie z WP.