Tak wyglądały kulisy ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja: wielki tort, szaleństwo do rana i znani goście (ZDJĘCIA)

O tym ślubie media rozpisywały się już od wielu tygodni. Roksana Węgiel i Kevin Mglej powiedzieli sobie "tak" podczas wyjątkowej uroczystości w winnicy "Piwnice Półtorak" na Pogórzu Dynowskim w Witryłowie. Roxie poprowadził do ołtarza tata. Szczegóły ceremonii do końca utrzymywane były w tajemnicy, co było życzeniem państwa młodych.