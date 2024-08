Tak wyglądał PIERWSZY TANIEC Roxie Węgiel i Kevina Mgleja: Liczne unoszenia, pełno dymu i piosenka Lany Del Rey

Władysław 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Prawda jest taka im bardziej huczny ślub, tym szybszy rozwód. To obserwacja na przestrzeni dwóch dekad dokonana na przykładzie kilkunastu małżeństw. Nie życzę nikomu źle, wprost przeciwnie, ale jak ktoś się kocha to nie robi ślubu po to, żeby się pokazać przed innymi lub jeszcze zarobić, tylko skromniejszy ślub w bardziej kameralnym gronie. Jeszcze chwalić się tym wszem i wobec w mediach społecznościowych to niestety często wynik niedojrzałości do tego.