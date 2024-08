TYLKO NA PUDELKU: Domaradzka ocenia ŚLUBNĄ KREACJĘ Roksany Węgiel: "Dobrze, że młode pokolenie odchodzi od PRZAŚNEJ estetyki"

Hahaha 1 godz. temu zgłoś do moderacji 268 11 Odpowiedz

🤣😂😁🤣😂 hahaha! Jak to nie jest prowincjonalna przaśność i tandeciarstwo to ja się pytam co nią jest? 🤣😂😁😂🤣 hahaha! Nie do wiary to jest co bredzi to towarzystwo wzajemnej adoracji! Przeciez wegiel wyglada jak apoteoza tandety! Ciekawa sukienke godna pochwaly miala wlodarczyk, dobrze wygladala agnieszka wozniak-starak, czy nawet nieszczesna megan markle, no ale nie roxy wegiel z jej tandeciarskimi ciagotami karyny, ktora ze wschodu przyjechala na zakupy do wolki kossowskiej! No jaja jakies!