Roksana Węgiel opublikowała WYMOWNY wpis po ślubie. Nawiązała do nieprzychylnych słów internautów? "Co Bóg złączył..."

Ktoś nawet na Instagramie powiedział mądrą rzecz. Nim bardziej widzimy u kogoś afiszowanie się szczęściem , zdjęcia wręcz przesłodzone, cukrowe, nim bardziej przekolorowane tym bardziej możecie być pewni że za kamerą tak to nie wygląda. To tylko na pokaz. Chociażby jedna znana instagramerka nie pamiętam Imienia. Co głośny rozwód był. A jeszcze niedawno chwalili się że kupuje jej codziennie kwiaty, że kobietę trzeba kochać , dbać. I wszyscy ah i oh. I co rozwód. Nim bardziej ktoś chce coś udowodnić. Tym bardziej tak nie jest....sory.