Wiadomo, ILE KOSZTOWAŁY weselne suknie Roksany Węgiel, jej mamy i druhen. Można się zdziwić

Mogła być artystką a jest celebrytką. Dwa utwory na krzyż i milion zdjęć plus reklama bielizny. Przez te codzienne artykuły niej żygać się chce. Nic ciekawego nie mówi, nic ciekawego nie robi i artystycznie też szału nie ma. To poprostu szok jak dzisiaj tuczy się gwiazdy. Do poziomu Kory, Lady Punk, Perfectu to kurna maraton mają do przebiegnięcia. To tak jak z Dodą. Napompowali gwiazdę, utuczyli kasą a nikt nie potrafi jednej jej piosenki dzisiaj zanucić. Za to piosenki rockowe z PRLu to każdy zna....