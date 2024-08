TYLKO NA PUDELKU: Irena Kamińska-Radomska ocenia jasną stylizację mamy Kevina Mgleja na jego ślubie z Roksaną Węgiel: "Popełniła faux pas"

Sorry 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Ale p!€rd0l€nie!!! Jakie faux pas?!!-chyba jasne, ze syn i synowa widzieli wczesniej ten kostium i nie mieli nic przeciw! Serio ktos mysli, ze tesciowa zrobila mlodym taka "niespodziankę"? To, czy jest to tandeciarstwo i czy jest to przasne badziewie, to inna kwestia, ale dosc juz bredzenia o faux pas a propos bieli lub czerni na slubach, bo naprawde napawa to juz ludzi mdłościami! Jesli młodzi nie widzą problemu w tym, by ich goscie byli ubrani na bialo lub czarno, to nikomu z zewnatrz tym bardziej nic do tego! I takie bredzenie jak tej pani to dopiero jest wstyd i 🤢🤮🤢