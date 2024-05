Roksana Węgiel po tygodniu od wielkiego finału "Tańca z Gwiazdami" zwróciła się do Anity Sokołowskiej. Jest odpowiedź

Mija tydzień od wielkiego finału 14. edycji "Tańca z Gwiazdami"... Ależ to były emocje! Dziękuję mojemu partnerowi tanecznemu, Michałowi Kassionowi, z którym przebrnęliśmy piękną drogę aż do finału, w którym zdobyliśmy drugie miejsce. Dziękuję, Michał, za profesjonalizm, kreatywność, każdą cenną radę i wskazówkę, wszystko, czego mnie nauczyłeś, pokazałeś mi, że limity są tylko i wyłącznie w naszych głowach. Dziękuję za to, że wierzyłeś w moje możliwości i eksponowałeś to, co najlepsze. Tak się cieszę, że oprócz świetnych treningów, nauki każdego stylu tańca towarzyskiego, zyskałam w Tobie przyjaciela - dobrą duszę - zaczęła.