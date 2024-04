Roksana Węgiel pochwaliła się romantycznymi kadrami z Kevinem Mglejem. 27-latek zaprezentował OBRĄCZKĘ ŚLUBNĄ? (FOTO)

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie?

Już jakiś czas temu, zwyciężczyni Eurowizji Junior podkreślała, że moment, gdy stanie na ślubnym kobiercu zbliża się nieubłaganie, lecz chciałaby utrzymać jak najwięcej szczegółów ceremonii w tajemnicy. Zdaje się, że zakochani dopięli swego i powiedzieli sakramentalne "tak" z dala od blasków fleszy. W sieci łatwo można znaleźć dowód na to, że Roksana i Kevin najprawdopodobniej są już po ślubie. 19-latka jest właścicielką firmy, a 29 marca w oficjalnej dokumentacji dokonano istotnej zmiany. Chodzi oczywiście o nazwisko artystki, która teraz nazywa się Roksana Węgiel-Mglej.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej pokazali obrączki ślubne?

W poniedziałkowy wieczór, kilka godzin po tym, jak media obiegły sensacyjne wieści o rzekomym zamążpójściu, wykonawczyni hitu "Miasto" opublikowała na InstaStories romantyczne kadry z ukochanym. 27-latek nie pokazał na nich swojej twarzy, za to mocno wyeksponowana została jego dłoń. Co ciekawe, na palcu serdecznym autora tekstów również pojawiła się ozdoba. Być może jest to obrączka ślubna, a urocze fotki okażą się pierwszym, subtelnym potwierdzeniem doniesień o ślubie.