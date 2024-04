Roksana Węgiel zaprezentowała w "Tańcu z Gwiazdami" OBRĄCZKĘ ŚLUBNĄ? (FOTO)

atb 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Pod koniec lat 70-tych w prasie w PRL opisywali wcześniejszą nieco historyjkę, że młoda kobieta szykowała się do ślubu i zażyczyła sobie po nim podwójnego nazwiska, panieńskie i mężowskie. Bo już trochę po studiach pracowała. Matka na to: "no wiesz, córciu, ale przemyślałaś to? No bo wiesz, takie to będzie..." - "Tak ma być i już". Koleżanki, kuzynki coś mówiły, ale: "tak zdecydowałam i już". Urzędnik w urzędzie stanu cywilnego: "proszę pani, ale wie pani, czy pani to przemyślała na pewno?" - " Tak chcę i już". No i dobra, ślub wzięli, dowód na nowe nazwisko jej wystawiono. Za dwa miesiące przylatuje z płaczem do USC. "Śmieją się ze mnie wszędzie, gdzie nie pójdę i dowód pokażę. W nowej pracy, w urzędzie, na poczcie. To już zmieńcie, aby było tylko mężowskie". Jakie nazwisko miała po ślubie? Mąka - Wrocławska. Ludzie "ryli", gdzie się nie pojawiła. "Dzień dobry, jestem Mąka - Wrocławska". Ale przecież uprzedzano...