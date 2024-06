Roksana Węgiel pokazała, jak spędza czas z Kevinem, braćmi i PASIERBEM. Rodzinka jak z obrazka? (FOTO)

Jan 1 godz. temu zgłoś do moderacji 109 34 Odpowiedz

!!!!!!!!!Ludzie otworzyli oczy na to jak ich robią w konia. Prezenterka tv w Kenii " Otrzymaliśmy od władz groźby. Pragniemy poinformować opinię publiczną o naszym zaangażowaniu w obronę interesu publicznego. Nie damy się zastraszyć" - powiedziała dziennikarka lokalnej telewizji KTN News, która relacjonuje protesty w Kenii. Płoną rządowe budynki. Tłum szturmuje parlament. Media donoszą, że wielu polityków ukryło się w piwnicy. Tam ludzie mają jaja . Rząd chciał podnieść podatki i ludzie wyszli na ulice. A u nas rząd podnosi podatki i rozdaje przybyszom . Łatwe życie na nasz koszt. Pontonowi w drodze pierwsze co zrobił to podpisał pakt migracyjny. A przed wyborami kazał zbojkotować referendum