Roksana Węgiel KOKIETUJE fanów, publikując wspólne nagranie z rodzicielką. "Mama czy SIOSTRA" (FOTO)

W polskim show-biznesie Roksana Węgiel zaistniała za sprawą programu "The Voice of Kids", które było dla niej prawdziwą trampoliną do wielkiej muzycznej kariery. Choć dziś 19-latka ma na swoim koncie dwa solowe albumy, a także występuje na najważniejszych wydarzeniach muzycznych w kraju, to jednak największym zainteresowaniem cieszy się jej prywatne życie. Jakiś czas temu w mediach głośno było o jej rodzicach, a konkretniej mamie Edycie, która w marcu świętowała swoje 41. urodziny. Internauci wówczas nawet nie ukrywali wrażenia, jakie zrobiła na nich mama młodej piosenkarki.