Roksana Węgiel pokazała OBRĄCZKĘ! Kevin Mglej zachwala jubilera: "Topka Polski"

Hehehe 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Witam.Moj chłop ma 24 lata.To Ślązak.Nie chce pomagać w obowiązkach domowych.Powiedzial że mam podjąć pracę tylko na 0.5 etatu na 3 godziny bo Mam mieć czas na posprzątanie donu i MDM zajmować się domem.On nie umie myć okien bo są smugi i ja mam myć wszystkie okna w domu bo on nie umie .Prac nie umie ani ręcznie.ani w pralce i ja mam to zrobić.Sprzats prawie 2 godziny jeden pokój i ostatnio mu się nie chce i powiedział że ja mam powycierac wszystkie kurze bo jemu się nie chce i on wymyje tylko podłogi w 1 salonie.A ja mam do sprzątania 3 pokoje i 2 łazienki i wszystko robie sama.Nawet z zakupami jest problem bo powiedział że nie chce pomagać z zakupami bo go ręce bolą hehe i on nie będzie z tym chodził a prawa jazdy nie ma.I ja mam chodzić x zakupami albo moja mama ma nam robić zakupy która ma 63 lata dobre🤣czepiał się ostatnio że moja mama za dużo gada i bez sensu i na rzadziej do nas przychodzić bo jego denerwuje to gadulstwo od mojej matki i on chce kontakty ograniczyć hehehe 🤣i powiedział że dobrze że do pracy chodzi bo chodzi żs głośno i to jest wkurzające a jak jest w pracy to jest spokój 🤣mój ojciec nie chodzi do Kościoła tylko pracuje i chłop go nie akceptuje bo jest jakiś dziwny 🤣 Hehe