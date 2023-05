Roksana Węgiel pozuje w bikini, a internautka ubolewa: "Przykro patrzeć. Tym bardziej że mówiła O WIERZE". Widzicie związek?

Magda 43 min. temu zgłoś do moderacji 70 15 Odpowiedz

Oburzać, nie oburza, bo w sumie co mnie obchodzi jakaś tam nastolatka? W jej wieku byłam prawie 20 lat temu. Wstydziłam się powiedzieć rodzicom, że mam chłopaka i bardzo przeżywałam matury/rekrutację na studia. To, co wyprawia Roxi, wydaje mi się dziwne, niepotrzebne. Jakby dziewczyna zachłysnęła się dorosłością i na siłę próbowała pokazać, że jest kimś ważnym, pięknym, samodzielnym, wyzwolonym. Wystarczyłoby, gdyby była po prostu kimś mądrym i zdolnym. Przez całe swoje życie nie wrzuciłam do sieci tylku swoich zdjęć, co ta dziewczyna w ciągu kilku dni.