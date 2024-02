Roksana Węgiel prezentuje dzikie pląsy w windzie i chwali się DOMOWĄ RANDKĄ z narzeczonym

Franka 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Teraz randka z tym panem za jakiś czas będzie inny później znowu inny i tak w kółko aż czas tej pani przeminie i nikt nie będzie jej pamietał. Wielka sensacja bo ma faceta a robotą by się zajęła coś sensownego nagrała np. jak do pożytecznych rzeczy się nie nadaje. Bo na razie to tylko randka to tu to tam aż się niedobrze od tego robi a osiągnięcie jak na razie jedno wygranie Eurowizji Junior i tyle całe życie na tym chyba przebąka.