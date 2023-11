Roksana Węgiel przesadziła z RETUSZEM?! Internauci: "Grafik płakał, jak wycinał talię". Gwiazda już ODPOWIEDZIAŁA (FOTO)

Internauci spierają się o talię Roksany Węgiel. Niektórzy zarzucili wokalistce retusz i wytknęli wpadkę grafikom

Nawet premiera najnowszej piosenki Roksany okazała się dobrą okazją do internetowego sporu na temat aparycji 18-latki. Wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych okładkę singla, a w sekcji komentarzy pojawiło się kilka wpisów na temat rzekomego retuszu i próby podrasowania przez grafików sylwetki Roxie. Komentarze spotkały się z odzewem fanów zwyciężczyni "The Voice Kids", którzy zaciekle bronili idolki.

Grafik płakał, jak wycinał talię; Smutne jest to, że ktoś o takiej aparycji zgadza się, żeby zdjęcia były edytowane, do tego tak fatalnie, że widać to gołym okiem; Przecież talia po prawej stronie jest kurw... kwadratowa. Widać, że wycięta i to nieudolnie; Gołym okiem widać, że na tym zdjęciu grafik gmerał przy talii, żeby zwiększyć "klepsydrę", zresztą to nie pierwszy taki przypadek - pisali internauci.