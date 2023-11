Roksana Węgiel zagrała koncert z okazji Święta Niepodległości. Internauta: "Za darmo czy ZA SIANO?!" 18-latka ODPOWIEDZIAŁA

Nie wiedzieć kiedy Roksana Węgiel stała się jedną z bardziej polaryzujących postaci na polskiej arenie showbiznesowej. Dziś pod niemal każdym postem publikowanym na "socjalach" gwiazdki dochodzi do ostrej wymiany zdań, czy to między samymi fanami, czy to między nimi a Roksaną. Ostatnio kwestią sporną okazała się reklama superbohaterskiego filmu z wykorzystaniem grafiki komputerowej. Teraz natomiast gromy posypały się za koncert z okazji Święta Niepodległości.