Roksana Węgiel skończyła 15 lat! Dawid Kwiatkowski składa jej życzenia i dzieli się radami: "Nie daj sobą manipulować"

Choć Roksanie Węgiel daleko jeszcze do pełnoletności, już można ją uznać za jedną z popularniejszych artystek polskiej sceny muzycznej. Dzięki ciężkiej pracy i zapewne dobrym agentom w ciągu ostatnich kilku lat pochodząca z Jasła nastolatka wyrosła na prawdziwą gwiazdę. Dziś Roxie nie może odpędzić się od kolejnych propozycji lukratywnych kontraktów , a jej instagramowy profil śledzi już prawie milion wiernych fanów.

Taką mi niespodziankę wczoraj zrobili. KOCHAM WAS NAJMOCNIEJ MORDY! Dziękuję bardzo za wszystkie życzenia od Was kochani. Dziękuję, że jesteście. LOVE! - czytamy pod sesją z tortem, "mordami" i balonowym napisem "Happy Birthday".

Masz już 15 lat. Zobacz ile już osiągnęłaś - zaczyna swój wywód wokalista, by w dalszej części podzielić się z Roksaną kilkoma życiowymi radami:

Teraz spójrz tam. Widzisz? Całe życie czeka, aż je dobrze wykorzystasz. Nie zwariuj i bądź taka, jaka jesteś, nie zapomnij o nastoletnim życiu i nie daj sobą manipulować. Tam, gdzie patrzysz, ludzie tylko czekają na to, by Cię wykorzystać i podpisać się pod Twoim sukcesem, uwierz mi, wiem o czym piszę. To Ty jesteś jego Panią. Panią swojego sukcesu. Sto lat Roxie! - czytamy.