Roksana Węgiel zapowiedziała przerwę w karierze. Znamy powód jej decyzji

Roxie przyciąga tysiące fanów przed telewizory, a na swoim profilu na Instagramie zgromadziła prawie milion obserwatorów. Nic dziwnego, że organizatorzy zabaw sylwestrowych uparcie walczyli o to, aby młoda gwiazda zaśpiewała na ich scenie.

Okazuje się, że pomimo sławy Roksana nie zapomina o tym, co ważne. Węgiel w rozmowie z Fleszem przyznała, że zamierza zawiesić karierę tuż po narodzinach brata:

"Gdy Tymek pojawi się na świecie, to wezmę przynajmniej miesiąc wolnego! Chcę spędzić czas z nowym braciszkiem, pochodzić na spacery, pozachwycać się nim. Na razie rzeczywiście ciągle mi brakuje czasu. W szkole mam indywidualny tok nauczania. Spotykam się z nauczycielami i oni wyznaczają materiał, którego mam się nauczyć. Gdy się nauczę, to zdaję egzaminy. To jest chyba trudniejsze niż codzienna nauka, bo wymaga więcej samodyscypliny i samozaparcia, żeby w trasie się uczyć"- czytamy.