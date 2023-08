Roksana Węgiel spędza upojne chwile na wakacjach z ukochanym Kevinem i jego SYNEM (ZDJĘCIA)

Anna Maria 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Jako samotna matka to powiem, że fajnie, że bierze dziecko pod uwagę i o nim nie zapomina. Mi osobiście zależy aby żona mojego ex męża miała dobry kontakt z moim dzieckiem. Jak jestem do niej neutralna to mi zaimponowala