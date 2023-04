Matka syna chłopaka Roksany Węgiel przerywa milczenie: "Zostałam WYRZUCONA z domu, który tworzyłam. Są dni, gdy mam DYCHĘ NA KONCIE"

bbbb 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No tak. Róbta co chceta. Taka młodzież. Dlatego żądają nie odpowiedzialności za swoje czyny, a aborcji. Z kwiatka na kwiatek a co po drodze, to nie moja sprawa. Do sądu i dołożyć ile wlezie na utrzymanie dziecka. A taka Roksia niech się zastanowi zanim odbierze dziecku ojca. Aby i ją do wiatru nie wystawili.