Roksana Węgiel świeci PŁASKIM brzuchem na podziemnym parkingu

Lourdes zawitała do Paryża, by wziąć udział w kilku modowych imprezach. Na pokazie Saint Laurent, który odbył się we wtorek, świeciła, ale nie klasą, a biustem. Oprócz słynnej ekshibicjonistki na wydarzeniu pojawiła się śmietanka świata fashion, w tym między innymi Anja Rubik.