Roksana Węgiel ujawnia, co zrobi, jeśli WYGRA "Taniec z Gwiazdami". Chodzi o Eurowizję! "W końcu czuję się gotowa"

Roksana Węgiel złożyła deklarację

Jak się okazuje, imponujące osiągnięcia w programie tanecznym skłoniły Roksanę do wyznaczenia sobie ambitnego postanowienia. We wtorek Węgiel ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jeśli wygra "Taniec z Gwiazdami", to w 2026 roku weźmie udział w krajowych preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji.