Roksana Węgiel ujawnia kulisy romantycznej sesji nagraniowej z Kevinem: "W miejscu, w którym się poznaliśmy..." (FOTO)

Kto jak kto, ale Roksana Węgiel nie może w ostatnim czasie narzekać na brak wrażeń. Popowej diwie młodego pokolenia ewidentnie spieszy się do dorosłości. Ostatnio pochwaliła się zakupem pierwszego mieszkania "pod inwestycję", w sieci furorę robią jej zdjęcia w coraz to bardziej odważnych kreacjach, a na dokładkę zdążyła jeszcze poznać swego potencjalnego pasierba, Williama - a wszystko to w delikatnym wieku zaledwie 18 lat.