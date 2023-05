Milionerka Roksana Węgiel KUPIŁA MIESZKANIE! (FOTO)

Zobacz także: Marcin Maciejczak komentuje nową płytę Roxie Węgiel: "Nie zrobiło to na mnie wrażenia"

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel swój pierwszy milion zarobiła już w wieku 17 lat. Zdradziła to niedawno w podcaście u Żurnalisty. Węgiel już wcześniej wspominała, że swój spory majątek zamierza zainwestować. Od samego początku interesowały ją nieruchomości.

Roksana Węgiel zamieszka ze swoim chłopakiem

Roksana do tej pory żyła z rodzicami w domu niedaleko Jasła. Obecnie zamierza zamieszkać w nowym gniazdku wraz ze swoim o 8 lat starszym partnerem. Parę czeka remont, ale zanim to nastąpi wokalistka postanowiła pomazać mieszkanie... markerem. Internauci mieli okazję przesyłać Roksanie propozycje malunków, które znalazły się później na ścianie. Pojawiły się nawiązania do "afery perłowej" z Ireną Kamińską-Radomską oraz portret Blanki.