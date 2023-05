Roksana Węgiel chwali się zdaną maturą i uciera nosa Irenie Kamińskej-Radomskiej: "Mój dzisiejszy outfit zdobią perły" (FOTO)

Roksana Węgiel pochwaliła się wynikiem ustnej matury z języka polskiego

Roksana Węgiel mogła nie dotrzeć na ostatni egzamin maturalny

Niewiele brakowało żeby Roksana nie podeszła do ostatniego egzaminu. Dzień wcześniej wracała z koncertu. W samochodzie, którym jechała do rodzinnego Jasła, przebiła się opona. Na szczęście chłopak gwiazdy był na miejscu i zmienił oponę. Wokalistka dotarła do domu o czwartej nad ranem. Jak widać, nie przeszkodziło jej to w zdobyciu imponującego wyniku.