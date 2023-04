Roksana Węgiel WYGINA SIĘ pod stodołą i składa świąteczne życzenia. Fani milutko: "Przecież to nie ona" (FOTO)

Roksana Węgiel kilka miesięcy temu informowała na swoim Instagramie, że jest szczęśliwie zakochana i prezentowała kadry z tajemniczym wybrankiem. Szybko okazało się, że jej ukochanym jest starszy o osiem lat Kevin Mglej, który kilka lat temu doczekał się już synka z aktorką Malwiną Dubowską. W mediach wielokrotnie komentowano różnicę wieku pomiędzy zakochanymi, a ostatnio portale rozpisały się o zwierzeniach aktorki, która dała między innymi do zrozumienia, że macierzyństwo i związana z nim codzienność czasami ją przerastają.

Kevin i Roksana postanowili zdystansować się jednak od publicznej afery i... pochwalili się w sieci świątecznym koszyczkiem. Na zdjęciu można było zobaczyć wystylizowaną Węgiel w beżowym długim płaszczu i jasnej koszulce, która do kościoła mknęła w ciemnych okularach. Gwiazdorsko prezentował się także Kevin, który też pamiętał o okularach przeciwsłonecznych i modnym szaliczku.

Roksana Węgiel pozuje przed stodołą i składa życzenia świąteczne

Teraz Roksana postanowiła złożyć swoim fanom życzenia świąteczne. Opublikowała więc fotkę na tle stodoły , na której to kusi obserwatorów odsłoniętym ramieniem i krótką spódniczką. Piosenkarka jakiś czas temu pochwaliła się już nową fryzurą, ale teraz internauci mogli w pełnej krasie zobaczyć krótszą czuprynę gwiazdy. Nie wszystkim jednak spodobała się w tak wiosennej odsłonie. Nie zabrakło jednak i komplementów wychwalających urodę Roxie.

Przecież to nie ona; Nie jest ci zimno?; Co autor miał na myśli?; Ze Zmartwychwstaniem to nic wspólnego nie ma. Czysta prowokacja; Cudowna; Idealna; Ale pięknie ci w tych włosach; Przepiękna jesteś; Śliczna - pisali na Instagramie.