Roksana Węgiel i Kevin Mglej chwalą się wspólnym zdjęciem ze święcenia koszyczka. Spędzą razem pierwszą Wielkanoc? (FOTO)

W ostatnich dniach głośno było o wyznaniach Malwiny Dubowskiej , z którą chłopak Roksany Węgiel trzy lata temu doczekał się syna. Eksnarzeczona Kevina Mgleja dała do zrozumienia, że macierzyńska codzienność niekiedy nieco ja przerasta. Opowiedziała m.in. o tym, że miewa dni, kiedy nie starcza jej na życie i musi prosić o pomoc rodziców.

Kevin Mglej zaprzecza słowom Malwiny Dubowskiej

Instagramowa relacja młodej aktorki odbiła się w mediach szerokim echem. Redakcja Pudelka skontaktowała się z Kevinem Mglejem z prośbą o odniesienie się do słów byłej partnerki. Do momentu publikacji nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Już po publikacji artykułu z redakcją Pudelka skontaktował się pełnomocnik Kevina Mgleja, który wskazał: "W imieniu mojego klienta, kategorycznie zaprzeczam twierdzeniom prezentowanym przez Panią Malwinę Dubowską, a odnoszącym się do postawy mojego klienta wobec dziecka i jego matki".