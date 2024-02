Roksana Węgiel wyznaje: "Dostałam wiadomość, żebym uważała, bo będę się topiła w kałuży SWOJEJ KRWI" (WIDEO)

Roksana Węgiel niewątpliwie należy do najpopularniejszych polskich artystek młodego pokolenia. 19-letnia zwyciężczyni Eurowizji Junior już od kilku lat z powodzeniem rozwija muzyczną karierę, a media co rusz rozpisują się o szczegółach jej kariery i życia osobistego, w tym związku z Kevinem Mglejem. Ostatnio o wokalistce szczególnie dużo mówi się w kontekście jej udziału w nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". Choć treningi do tanecznego programu z pewnością są czasochłonne, wokalistka muzycznie również nie zamierza zwalniać tempa. O zawodowych planach na przyszłość i nie tylko opowiedziała nieco w rozmowie z reporterem Pudelka, Cezarym Wiśniewskim.