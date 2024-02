Roksana Węgiel wychodzi z treningu do "Tańca z Gwiazdami". Myślicie, że wygra Kryształową Kulę? (ZDJĘCIA)

Ostatnio w napiętym grafiku artystki pojawiły się dodatkowe zajęcia, a mianowicie treningi do "Tańca z Gwiazdami", który wiosną ponownie zagości na antenie Polsatu. Dla Roksany tego typu show to nie pierwszyzna - wokalistka ma już na koncie udział w programie "Dance Dance Dance", który wygrała wraz z przyjaciółką, Oliwią Górniak. W rozmowie z naszą reporterką Węgiel zdradziła ostatnio, czy czuje presję, by dojść do finału "TzG".