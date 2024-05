Roksana Węgiel zaliczyła DWIE wpadki w finale "Tańca z Gwiazdami". Wychwycili to internauci: "Dlaczego NIKT o tym nie wspomniał?"

😌😌😌😌😌 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Już zaczynałam mieć pozytywne zdanie o niej. Faktycznie wrażliwa itp. ale po tym jak w wywiadzie powiedziała " no teraz nie wezmę udziału w Eurowizji chyba że trzeba przesunąć ....no muszę. ....nie było czelenczu więc...." I tu zrobiła do kamery tak wredną minę w kierunku ludzi. Coś jak Doda. Za kogo ty się dziewczyno masz co ? A co ty niby masz do roboty. Zero koncertów chyba że nie wiem dla 100 fanek. Nie robisz dobrej muzyki, reklamuje aż tylko bieliznę. Więc i tak byśmy z tobą ma Eurowizji daleko nie zaszli. Nie jesteś już dzieckiem że ludzie będą się zachwycali byle wyciem bo to dziecko trzeba wspierać. Trochę się wymaga. Muzyka beznadziejna.