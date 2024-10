Roksana Węgiel zaskoczyła METAMORFOZĄ włosów. Postawiła na wyrazisty kolor

19 latka wyglądająca jak dobrze zrobiona 40-stka i niestety patrząc na to co się dzieje na polskich ulicach to dziewczyny masowo to naśladują....12 latki w pełnym makijażu z tipsami w mocno seksualnych stylizacjach to teraz standard. A faceci którzy wykorzystują je seksualnie również przez internet w zamian za nowe perfumy, blika albo wkłady do icosa to też norma. I w sumie nie ma się co dziwić skoro media lansują taka gwiazdę oraz jej męża który zrobił sobie z nastolatki lolitkę do zarabiania hajsu. To jest obrzydliwe !