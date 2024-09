Roksana Węgiel rusza w trasę koncertową. Ujawniono, ile ZAROBI w miesiąc! Nie jest to mała kwota...

Dla każdego artysty scenicznego czas wakacji jest okresem największych dochodów. Festiwale telewizyjne, dni miasta, dożynki - to tylko część okazji do zgromadzenia niemałych środków na koncie. Ci najlepiej opłacani mogą liczyć całościowo nawet na 7-cyfrowe kwoty. Pomimo tego wielu z nich i tak chętnie skorzysta z pomocy fanów, którzy zapewne chętnie wesprą ich w zbiórkach umożliwiających wydanie nowej muzyki na nośnikach fizycznych.

Roksana Węgiel po raz pierwszy w karierze odmawiała udziału w letnich plenerowych eventach. W głównej mierze podyktowane było to intensywnymi przygotowaniami do najważniejszego dnia w życiu jej i Kevina Mgleja. Młoda gwiazda miała też jednak z tyłu głowy to, że czeka ją intensywna zawodowo jesień, która zaowocuje sporymi wpływami.